В «Мелихове» покажут спектакль «Собаки Чехова»

Театр «Чеховская студия» представит спектакль «Собаки Чехова» 28 ноября в 17:00 в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в муниципальном округе Чехов. Этой осенью постановка получила три фестивальные награды, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль о любимых питомцах писателя поставлен по пьесе Артема Казюханова, созданной в лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non fiction». Письма и мемуары в ней переплетаются с вымыслом и интерпретацией чеховских мотивов. Это история о преданности, любви и заботе, показанная с точки зрения собак. Режиссер Никита Беляев считает постановку не просто историей о животных, а глубоким художественным высказыванием.

На XLII Международном фестивале «Липецкие театральные встречи» спектакль получил диплом лауреата «За создание гармоничного дуэта в мире чеховских символов» — за работу заслуженной артистки РФ Натальи Беляевой и Сергея Кирюшкина. Постановку также отметили почетным дипломом «За драматичное созвучие жизни художника и судьбы страны». На XX Областном фестивале «Долгопрудненская осень» она завоевала Гран-при.

В спектакле играют Наталья Беляева, Сергей Кирюшкин, Евгений Пеккер, Андрей Богданов, Сергей Фатьянов, Вера Быкова, Иван Кожевников, Даниил Хацкин, Антон Белый и Юлия Богданова. Премьера состоялась на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна» в 2026 году.

Показ пройдет 28 ноября в 17:00 в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Возрастное ограничение — 16+. Билеты доступны на сайте музея-заповедника.

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