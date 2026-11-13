Ученые назначили «судный день» на 13 ноября 2026 года: он так и не наступил

Прогноз о бесконечном росте населения к 13 ноября 2026 года не сбылся. Такую дату математик Хейнц фон Ферстер и его соавторы вывели в статье 1960 года, сообщает Газета.ru .

Журнал Science опубликовал работу 4 ноября 1960 года. Ученые проанализировали данные о численности населения с начала нашей эры и описали рост гиперболической формулой. При приближении к 13 ноября 2026 года расчетная численность стремилась к бесконечности — математической сингулярности, а не реальному физическому событию.

Авторы признавали ограничения модели: при переносе расчетов в далекое прошлое исходная человеческая популяция должна была существовать 200 млрд лет назад. При этом ученые призывали снижать рождаемость.

«В настоящее время это означает сокращение рождаемости примерно до половины ее нынешнего значения или, иными словами, уменьшение размера средней семьи до уровня лишь немногим более двух детей. Завтра, разумеется, сделать это будет труднее, поскольку — как мы уже видели — разрыв между уровнем рождаемости и уровнем смертности увеличивается с каждой минутой», — писали авторы статьи.

Прогноз продолжал традицию теорий Томаса Мальтуса о росте населения и нехватке ресурсов. В материале издание противопоставляет таким расчетам развитие технологий, повышение эффективности производства и современные проблемы снижения рождаемости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.