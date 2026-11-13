Иван Щербаков: ЖК для реновации построят в районе Ивановское

Согласован проект строительства жилого комплекса по программе реновации в Восточном административном округе Москвы. Новостройка появится по адресу: Зеленый проспект, з/у 93, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Проект жилого комплекса на 714 квартир общей площадью 43,5 тыс. кв. м получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно документации, два пятисекционных корпуса возведут в районе Ивановское на земельном участке площадью 2 га на месте включенных в программу реновации пятиэтажек», — отметил Щербаков.

Проектом на первых этажах ЖК предусмотрены помещения коммерческого и общего назначения суммарной площадью порядка 1,3 тыс. кв. м. В одном из них откроется Центр информирования населения о программе реновации.

Жилые части каждой секции спроектировали со сквозными вестибюлями, которые позволят выйти как во двор, так и на уличную сторону дома. В подъездах оборудуют колясочные и помещения для консьержей.

Жильцы получат квартиры с улучшенной чистовой отделкой в соответствии со стандартами программы реновации и с установленной сантехникой. С учетом потребностей маломобильных жителей спроектировали восемь квартир.

Придомовую территорию ждет комплексное благоустройство. Во дворе оборудуют детскую и спортплощадку, а также зону тихого отдыха. По периметру корпусов высадят кустарники и декоративные деревья, разобьют цветники и газоны.

Жилой комплекс впишут в район развитой инфраструктуры. Вблизи располагаются остановки наземного транспорта и станция метро «Новогиреево». В шаговой доступности находятся медицинские и образовательные учреждения. До Кусковского и Терлецкого лесопарков можно дойти пешком.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.