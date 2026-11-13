В Самарской области дроны помогают выявлять экологические нарушения

В Самарской области эконадзор начал применять беспилотники для поиска нарушений. Они помогают обследовать большие и труднодоступные участки, сообщает АиФ Самара .

Дроны ускоряют патрулирование территорий, куда инспекторам сложно добраться пешком. Если система фиксирует признаки возможного нарушения, специалист выезжает на место для детальной проверки.

С помощью беспилотников эконадзор выявил нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном по этим фактам инспекторы возбудили 25 административных дел по статье 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В Ставропольском районе специалисты обнаружили несанкционированные свалки, установили их границы и характер отходов.

По данным регионального эконадзора, с начала года ведомство рассмотрело 840 дел. Экологический надзор в регионе осуществляют профильное министерство и муниципалитеты.

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