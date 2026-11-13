Машину кортежа Зеленского забросали яйцами в Ирландии

В Дублине яйцами забросали одну из машин кортежа украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита, сообщают «Известия» .

Видео с грязной машиной опубликовал местный журналист Стивен Мерфи в соцсети X. На нем показан черный автомобиль со следами брошенных яиц, рядом стоят силовики.

Зеленский прибыл в Дублин, чтобы приять участие в саммите Европейского политического сообщества и провести переговоры с делегацией США.

В пятницу он встретился со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и эмиссаром и зятем главы государства Джаредом Кушнером на военном аэродроме под Дублином.

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