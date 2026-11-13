ПЦР-лаборатория и исследования помогают контролировать качество продуктов

Во Всемирный день качества «Пятёрочка» рассказала о системе контроля продукции: от аудита поставщиков и лабораторных исследований до проверок в магазинах и обратной связи покупателей, сообщает пресс-служба компании.

Так, с начала года компания провела 400 проверок поставщиков и 3 900 лабораторных исследований. Помимо этого, сеть запустила обучающую ПЦР-лабораторию для поставщиков готовой еды и внедрила ИИ-технологии для анализа от тайных покупателей нескольких миллионов фотоотчетов в месяц.

Контроль качества начинается задолго до появления товара на полке и охватывает весь путь продукта. Все этапы — от выбора ингредиентов и поставщиков до хранения и транспортировки — реализуются в рамках «Системы качества Х5», которая включает в себя аудит производственных площадок, проверку рецептур, лабораторные исследования, контроль технологий упаковки и соблюдения температурных режимов.

Работа с поставщиками строится на регулярных аудитах производственных площадок и подтверждении соответствия стандартам качества и пищевой безопасности. Масштаб контроля позволяет выявлять отклонения на ранних стадиях и не допускать несоответствующую продукцию на полки.

Партнеры проходят полный цикл работы — от регистрации проб и выделения ДНК микроорганизмов до проведения ПЦР-исследований и анализа результатов.

Также известно, что клуб тайных покупателей (КТП) работает в сети уже несколько лет и стал полноценным инструментом сбора обратной связи о магазинах. Участники — обычные покупатели, которые могут оценивать свежесть и качество товаров (от фруктов и молочной продукции до готовой еды), чистоту и порядок в торговом зале, соблюдение стандартов обслуживания и многое другое.

Кроме того, X5 внедрила систему компьютерного зрения для автоматической обработки анкет Клуба тайных покупателей. Каждый месяц ИИ анализирует несколько миллионов фотографий и выполняет более 60 типов проверок — от корректности анкеты и соответствия фото заявленной проблеме до состояния торговых зон, исправности оборудования и корректности ценников.

Компания рассматривает каждое обращение покупателя как инструмент совершенствования. Сообщить о замечании можно через горячую линию и другие каналы коммуникации — как будет удобнее покупателю.

«Совместно с нашими партнерами мы непрерывно работаем над совершенствованием всех процессов и технологий. Контролируем продукцию на каждом этапе — от производства поставщика до двери наших покупателей. Кроме того, мы довольно быстро получаем обратную связь от гостей сети через наши сервисы (приложение, тайные покупатели, соцсети и др.), которая является для нас самой ценной оценкой и точкой роста», — сказала директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Пятёрочка» Виктория Трепакова.