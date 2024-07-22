Выживший в «Доме ужаса» в Махачкале рассказал, что происходило во время пожара

Супруг одной из погибших девушек в квест-комнате «Дом ужаса» в Махачкале пришел в себя и рассказал, что происходило во время страшного пожара, сообщает SHOT .

20-летний Саид пришел на квест вместе с 19-летней супругой Асият. Также вместе с ними пришли их друзья — 25-летняя Мадина и еще один парень. Саид рассказал, что когда начался пожар, он с другом находился в другой части помещения, а девушки были в той комнате, где непосредственно произошло возгорание.

Друг помог Саиду выбраться из комнаты, где все заволокло дымом. Так как помещение было устроено по типу лабиринта, девушек найти им не удалось.

Выбежав на улицу, Саид увидел актера квест-комнаты, 18-летнего Шамиля, из-за которого, по версии следствия, начался пожар. По словам пострадавшего, аниматор попытался спасти девушек: он надел противогаз и вместе с Саидом вошел в горящее помещение, однако выбежал оттуда через 15 секунд.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, они вытащили девушек из пожара. Пострадавших госпитализировали, но они скончались в больнице.

В результате пожара пострадал и сам Саид — он получил ожоги. Отмечается, что они с Асият поженились за несколько дней до трагедии.