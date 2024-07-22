2 девушки заживо сгорели во время квеста в Махачкале

Во время возгорания некоторые посетители «Дома ужаса» на улице Шеболдаева оказались заблокированы внутри здания. Они просили о помощи.

Во время происшествия в квесте участвовали две пары. Возгорание произошло после того, как аниматор зажег перчатку-реквизит и кинул ее в ту часть комнаты, где находились бензопилы с топливом. Одна из девушек была почти обездвижена в момент пожара, поскольку оказалась привязана к стулу с помощью наручников.

Скончались 19-летняя студента Асият и 25-летняя Мадина. Муж Асият — Саид — в реанимации, у него обгорело полтела. У девушек были страшные ожоги почти всей поверхности тел.