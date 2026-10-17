Пассажиров «проклятого» рейса в Хургаду выгнали из самолета на вторые сутки
Фото - © Телеграм-канал Baza
Рейс из Москвы в Хургаду снова не состоялся: пассажиров попросили покинуть борт и остаться ночевать в Шереметьево уже вторые сутки подряд. На этот раз причиной стало резкое ухудшение самочувствия всех членов экипажа, сообщает Baza.
Очередной перенос вылета произошел после того, как одна из стюардесс потеряла сознание из-за голода. Пассажирам пришлось ждать приезда медиков, а затем им объявили, что вся команда чувствует себя плохо и не сможет выполнить полет. Возмущенные туристы отказывались выходить из самолета, у многих из них пропали брони в отелях и билеты на стыковочные рейсы. Однако отправление все равно перенесли на 08:00 на 18 октября.
В Шереметьеве подтвердили, что воздушное судно было полностью готово к вылету, но отложить отправление пришлось из-за недомогания одного из сотрудников Air Cairo. Поскольку у перевозчика нет в России резервного экипажа, рейс передвинули на следующие сутки.
В аэропорту подчеркнули, что такое решение принято прежде всего ради безопасности туристов.
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