Пассажиров «проклятого» рейса в Хургаду выгнали из самолета на вторые сутки

Рейс из Москвы в Хургаду снова не состоялся: пассажиров попросили покинуть борт и остаться ночевать в Шереметьево уже вторые сутки подряд. На этот раз причиной стало резкое ухудшение самочувствия всех членов экипажа, сообщает Baza .

Очередной перенос вылета произошел после того, как одна из стюардесс потеряла сознание из-за голода. Пассажирам пришлось ждать приезда медиков, а затем им объявили, что вся команда чувствует себя плохо и не сможет выполнить полет. Возмущенные туристы отказывались выходить из самолета, у многих из них пропали брони в отелях и билеты на стыковочные рейсы. Однако отправление все равно перенесли на 08:00 на 18 октября.

В Шереметьеве подтвердили, что воздушное судно было полностью готово к вылету, но отложить отправление пришлось из-за недомогания одного из сотрудников Air Cairo. Поскольку у перевозчика нет в России резервного экипажа, рейс передвинули на следующие сутки.

В аэропорту подчеркнули, что такое решение принято прежде всего ради безопасности туристов.

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