В Краснодаре представили подмосковный тренажер по ПДД для детей

Тренажер «Мир безопасных дорог» стал центральным экспонатом стенда «Лаборатории дорожной культуры Урбантех» на выставке «Дорога 2026». За пять месяцев работы проекта занятия с использованием тренажера прошли около 4 тысяч школьников, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Свой первый самостоятельный путь до школы ребенок теперь может отрепетировать в виртуальном городе. На XIII Международной специализированной выставке «Дорога 2026», прошедшей 13–15 октября в Краснодаре, представили тренажер виртуальной реальности «Мир безопасных дорог» — совместную разработку Минтранса Подмосковья и «Лаборатории дорожной культуры Урбантех».

«Подмосковье первым в стране внедрило такой формат обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, и мы уже видим его эффективность, последовательно охватывая муниципалитеты региона. VR-тренажер погружает ребенка в виртуальное Подмосковье с узнаваемыми улицами. Главное преимущество такого подхода — возможность в абсолютно безопасной среде совершить ошибку, увидеть ее последствия и запомнить правильный алгоритм действий. Именно так формируется навык безопасного поведения, который дети затем переносят в реальную дорожную среду», — отметил Марат Сибатулин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Надев VR-очки, посетители выставки прошли три типовых маршрута школьника: от дома до школы, из школы в парк и обратно домой. В цифровой среде воссозданы реальные объекты Подмосковья: общественный транспорт, поезда МЦД, патрульные автомобили, парки. Разбирать дорожные ситуации помогает робот-наставник Семафор, символ безопасных дорог региона.

Главное преимущество формата — право на ошибку. В виртуальной среде ребенок может шагнуть на проезжую часть в неположенном месте и своими глазами увидеть последствия без какого-либо риска. Такой опыт усваивается значительно лучше, чем правило, прочитанное в учебнике.

Актуальность проекта подтверждает статистика. За 2025 год в России произошло 6 494 ДТП с участием детей-пешеходов: 118 детей погибли, 6 555 получили ранения. И хотя общее число таких аварий снизилось на 7,9%, более 2,1 тысячи ДТП случилось по собственной неосторожности детей — именно эти происшествия и призвано предотвратить обучение на тренажере.

«К моменту, когда ребенок впервые идет в школу один, безопасное поведение должно быть у него на уровне привычки. Виртуальный тренажер позволяет сформировать ее заранее — в среде, где ошибка ничего не стоит, но запоминается на всю жизнь», — отметил руководитель социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех» Константин Агуреев.

Проект запустили в Московской области в мае 2026 года, и за это время занятия охватили около 4 тысяч школьников. Школы региона, у которых есть собственное VR-оборудование, получают программное обеспечение тренажера бесплатно и проводят уроки по ПДД самостоятельно.

Помимо тренажера, на стенде показали и другие инструменты профилактики ДТП: наборы «Дом-Школа-Дом», с которыми ребенок моделирует свой маршрут на игровом поле с наклейками, раскраски по изучению ПДД, световозвращающие браслеты и сумки для людей старшего возраста, а также наборы для самоконтроля трезвости для водителей.

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