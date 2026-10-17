Найденную в ужасном состоянии актрису «Полосатого рейса» госпитализировали

В Санкт-Петербурге актрису Лидию Доротенко госпитализировали прямо с улицы. Прохожие обнаружили лежащую на земле женщину и вызвали бригаду скорой помощи, позднее выяснилось, что пациентка оказалась знаменитой, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что артистка слегка повредила нос. В настоящее время Доротенко находится в сознании, но принимать какую-либо помощь отказывается.

95-летняя актриса фильма «Полосатый рейс» Лидия Доротенко неожиданно пропала минувшим летом, а нашли ее в ужасающем состоянии на улице. От женщины буквально шел зловонный запах.

Лидия Доротенко считается легендой эпизодических ролей: она появлялась в картинах «Брат», «Полосатый рейс» и «Мы из будущего». Известно, что у Доротенко был серьезный конфликт с сыном и внуком. По слухам, они избивали родственницу.

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