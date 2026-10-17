«Ты умоешься кровью»: музыкант на самокате пристает к детям в Туле

Жительница Тулы рассказала в соцсетях о мужчине, который на самокате пристает к детям. По ее словам, мужчина нарезает круги вокруг девушек-подростков, внимательно их рассматривает, а затем останавливается и заводит беседу, ссылаясь на поиски магазина, сообщает «112» .

В один из дней такая попытка «подкатить» закончилась агрессией. Получив отказ с просьбой уехать, мужчина начал сквернословить, грозился разбить лицо и желал собеседнице смерти.

«Мразь уродливая! Ты что, мразь, городишь своим языком? Тварь е*****! Ты что, о*****? Я тебе сейчас з****** в е****, ты умоешься кровью, падла. Я тебя сейчас з*****, мразь!» — кричал мужчина на девушку, которая снимала происходящее на камеру.

Пострадавшая уточнила, что рядом с ней в коляске находился восьмимесячный сын. На ее крики никто не отозвался. Услышав в свой адрес слово «педофил», туляк оскорбился, заявил, что он «вообще-то музыкальный исполнитель», и укатил.

Спустя какое-то время он вернулся и снова принялся угрожать. Сам мужчина утверждает, что регулярно ездит на самокате по магазинам и в тот раз лишь поинтересовался у встречных девушек, где находится рыбная лавка. Ответом, по его версии, стали оскорбления.

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