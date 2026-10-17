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В Щелкове после капремонта открылась взрослая поликлиника на улице Парковой

На Парковой улице в Щелкове после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника. Обновленное учреждение рассчитано на 600 посещений в день и обслуживает около 35 000 прикрепленных жителей.

Обновленное учреждение рассчитано на 600 посещений в день и обслуживает около 35 000 прикрепленных жителей.

В поликлинике перепланировали помещения с учетом современных требований. Здесь оборудовали специализированный кабинет для приема маломобильных пациентов и операционную для проведения малых вмешательств.

Для пациентов организовали комфортные зоны ожидания, кабинеты телемедицины и оформления электронных рецептов на льготные лекарства. Также работают процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и блок диагностических кабинетов.

В составе поликлиники действуют отделения неотложной медицинской помощи и функциональной диагностики. Прием ведут терапевты и узкие специалисты, в том числе эндокринолог, акушер-гинеколог, кардиолог, гастроэнтеролог, оториноларинголог, хирург и колопроктолог.

Для диагностики установили маммограф и флюорограф. Теперь необходимые исследования жители могут проходить непосредственно в поликлинике.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.