В Махачкале задержан актер смертельного квеста, где заживо сгорели две девушки

Аниматора из квест-комнаты в Махачкале, где из-за пожара погибли две посетительницы, задержали, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие задержало 18-летнего актера, проводившего хоррор-квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, ночью 22 июля во время квеста задержанный аниматор поджег перчатку и отбросил ее в ту сторону, где лежала емкость с бензином. Из-за этого помещение загорелось.

В ходе допроса молодой человек в деталях рассказал об обстоятельствах произошедшего. Также следствие устанавливает причастность к пожару других лиц.

Из-за возгорания в квест-комнате две девушки погибли, еще один человек получил ожоги. Отмечается, что администраторы заведения после начала пожара не смогли найти ключ от комнаты, в которой находились жертвы.