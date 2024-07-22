Стало известно, почему организаторы квеста в Махачкале не помогли умирающим жертвам

По предварительной информации, гибель двух девушек в пожаре во время хоррор-квеста в Махачкале произошла по вине администраторов, сообщает Mash .

Как уточняют источники Mash, сотрудники квест-комнаты «Дом ужаса» сначала даже и не поняли, что произошел пожар. Первыми на наличие дыма в помещении указали люди у кофейного аппарата. Они-то и позвонили спасателям.

Администраторы в это время пытались найти ключ от двери, за которой находились две горящие заживо девушки, но не успели сделать это вовремя.

25-летняя Мадина была привязана в рамках квеста к стулу, она получила сильные ожоги и скончалась. Не смогла выбраться из комнаты страха и ее подруга, 19-летняя Асият. Супруг студентки, находившийся вместе с ней на квесте, сейчас находится в реанимации с ожогами.

Пожар в квест-комнате «Дом ужаса» в Махачкале произошел 22 июля около двух часов ночи. Ведущий поджег перчатку и бросил ее в место, где лежали бензопилы с керосином. В результате ЧП погибли две девушки.