Вытащили через окно: спасение танцовщиц из горящего Электрозавода попало на видео

Посетительницы школы танцев на пилоне, располагавшейся на пятом этаже бывшего Электрозавода, не смогли сами покинуть здание во время пожара из-за дыма. Момент их спасения отрудниками МЧС РФ попал на видео, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, что девушки сели на полу и прижимали к носу и рту платки, шарфы и другие предметы одежды. В это же время в помещении уже работали сотрудники МЧС, которые готовились эвакуировать их через окно.

Ранее сообщалось, что еще 10 танцовщиц сумели самостоятельно эвакуироваться. Они двигались к выходу на ощупь.

Параллельно внутри здания мужчина организовывал эвакуацию группы девушек. Он просил их взяться за руки и следовать точно за ним.