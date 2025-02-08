10 танцовщиц выбирались из задымленного здания Электрозавода в кромешной темноте

сегодня в 19:05

SHOT: 10 танцовщиц выбирались из задымленного здания Электрозавода на ощупь

10 танцовщиц выходили из охваченного дымом здания на ощупь. После того, как началось возгорание, в корпусе пропал свет, сообщает SHOT .

Руководительница группы отметила, что девушки едут в больницу на машине скорой помощи.

В МЧС Москвы отмечали, что сотрудники спасли 50 человек, еще 120 человек эвакуировались сами.

Пожар продолжается в здании Электрозавода в Москве. На месте работают 60 спасателей и 16 единиц техники.