Выбесил смех: опубликован момент, как москвичка толкает девочку на рельсы в метро

Опубликованы кадры, как пенсионерка толкает девочку на рельсы в метро Москвы

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видеозапись, как пенсионерка толкает 13-летнюю девочку на рельсы на станции метро «Таганская» столичной подземки.

Инцидент произошел 9 ноября. На кадрах видно, как школьница стоит на платформе в ожидании поезда. Вдруг неожиданно женщина толкает девочку на рельсы. Родители помогают подростку подняться на платформу.

В результате происшествия девочка не пострадала. Подозреваемую 1961 года рождения задержали. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи ходатайствуют об аресте женщины.

Обвиняемая объяснила свой поступок тем, что ее спровоцировал громкий смех ребенка и взгляды в ее сторону.

