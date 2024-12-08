сегодня в 15:07

ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Дамаске и на юге Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по складам с оружием, расположенных в столице и на юге Сирии, сообщает РИА Новости .

По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, власти еврейского государства опасаются, что оружение сирийской армии может оказаться под контролем оппозиции.

Ранее подразделение танков армии Израиля (ЦАХАЛ) вошло в буферную зону, находящуюся рядом с городом Эль-Кунейтра на границе с Сирией. Причиной стал захват Дамаска вооруженной оппозицией.

По данным пресс-службы МИД РФ, после переговоров президента Башара Асада с некоторыми участниками вооруженного конфликта в Сирии глава государства принял решение оставить пост и покинул республику.