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Власти Израиля направили танки к границе с Сирией

Подразделение танков армии Израиля (ЦАХАЛ) вошло в буферную зону, находящуюся рядом с городом Эль-Кунейтра на границе с Сирией, сообщает РБК .

Как пишут издания Maariv и The Times, отправной точкой для активности израильских военных на границе стали действия радикальных группировок, которые захватили контроль над сирийским Дамаском.

Артиллерия Израиля произвела обстрел территории селения Барика, которое находится в непосредственной близости от Голанских высот на юге Сирии.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил, что правительство страны не знает о местонахождении главы государства Башара Асада и ведет переговоры с лидерами боевиков.