Антициклон принесет в Центральную Россию солнце и ночные заморозки

Скандинавский антициклон обеспечит ясную погоду в центре европейской части России до конца рабочей недели. На севере центральных областей ночами ожидаются заморозки, сообщает MIR24.TV .

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что похолодание уже дошло до южных границ черноземных областей. Атмосферное давление будет высоким, особенно сегодня и завтра, затем начнет медленно снижаться.

«Во вторник и в среду заморозки, но преимущественно в северной половине центральных областей европейской части. То есть от Москвы к Калуге, Ярославлю, Костроме и Твери», — пояснил руководитель центра «Метео».

В Туле и Рязани ночные температуры могут опуститься примерно до нуля. В Воронежской, Тамбовской и Курской областях облачность сохранит положительные температуры. Днем в большинстве центральных областей ожидается +10…+12 градусов, на юге — до +13…+15.

Сегодня скорость ветра составит 4–9 м/с. Затем он сменит направление с восточного на юго-восточное и ослабнет. Большая часть региона проведет неделю без осадков, но на юге черноземных областей сохранятся дожди. По оценке Шувалова, погода почти полностью соответствует климатическим нормам середины октября.

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