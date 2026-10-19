Антициклон принесет в Центральную Россию солнце и ночные заморозки
Скандинавский антициклон обеспечит ясную погоду в центре европейской части России до конца рабочей недели. На севере центральных областей ночами ожидаются заморозки, сообщает MIR24.TV.
Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что похолодание уже дошло до южных границ черноземных областей. Атмосферное давление будет высоким, особенно сегодня и завтра, затем начнет медленно снижаться.
«Во вторник и в среду заморозки, но преимущественно в северной половине центральных областей европейской части. То есть от Москвы к Калуге, Ярославлю, Костроме и Твери», — пояснил руководитель центра «Метео».
В Туле и Рязани ночные температуры могут опуститься примерно до нуля. В Воронежской, Тамбовской и Курской областях облачность сохранит положительные температуры. Днем в большинстве центральных областей ожидается +10…+12 градусов, на юге — до +13…+15.
Сегодня скорость ветра составит 4–9 м/с. Затем он сменит направление с восточного на юго-восточное и ослабнет. Большая часть региона проведет неделю без осадков, но на юге черноземных областей сохранятся дожди. По оценке Шувалова, погода почти полностью соответствует климатическим нормам середины октября.
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