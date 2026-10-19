Демонстранты во Франции перекрыли вход в Лувр и не пускают туристов

Люди, вышедшие с масштабными протестами на улицы Франции, заблокировали доступ в Лувр для туристов, сообщает Mash .

Музей пришлось закрыть. Демонстранты с плакатами расположились напротив стеклянной пирамиды, из-за чего вход оказался перекрыт. Сейчас Лувр не принимает туристов.

Акции протеста переросли во Франции в массовые беспорядки. Хулиганы устроили погромы и грабежи. Пострадало около 1,5 тыс. магазинов и предприятий. Общий ущерб сейчас превысил 100 млн евро.

У торговой сети Carrefour повреждены 50 точек, 19 магазинов у дома и супермаркетов разграбили. Убытки составили десятки миллионов евро. Также пострадали магазины Louis Vuitton, Celine, Decathlon, Apple, Fnac, салоны сотовых операторов и небольшие независимые лавки.

Из спортмагазинов мятежники вынесли историческую футболку «Барсы» и капитанскую повязку Лионеля Месси с его автографом. В Париже демонстранты напали на полицейских и отобрали у них дубинки.

Французские силовики задержали уже около 2,4 тыс. человек по всей стране. Как утверждают французские СМИ, из-за ситуации с протестами глава МВД республики Лоран Нуньес подал заявление об отставке, но президент Эммануэль Макрон его отклонил.

Также беспорядки и стычки с полицией начались в Италии. Ранены не менее 60 человек.

О том, как школьный протест перерос во всеобщий бунт против дороговизны во Франции, читайте в материале РИАМО.

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