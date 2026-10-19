Конькобежцы Подмосковья завоевали девять медалей на турнире памяти Шавырина

Спортсмены Московской области выиграли четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали на XII Всероссийских соревнованиях памяти Б. И. Шавырина в Коломне. Турнир завершился 18 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В конькобежном центре «Коломна» выступили более 150 спортсменов от 20 лет из 23 регионов России и Белоруссии, в том числе 19 представителей Подмосковья. Среди участников были лидеры сборной и перспективные конькобежцы.

Даниил Алдошкин победил на дистанциях 5000 и 10000 метров и взял серебро на 1500 метрах. Анастасия Семенова выиграла масс-старт на 16 кругов и стала второй на дистанции 1500 метров.

Дарья Краснокутская, Ксения Сиразева и Виктория Морозова завоевали золото в командной гонке преследования на 8 кругов и серебро в командном спринте на 3 круга. Краснокутская также стала третьей в масс-старте на 16 кругов. Ирина Кузнецова получила бронзу на дистанциях 500 метров с результатом 39,49 секунды и 1000 метров. Все перечисленные спортсмены представляют областной центр олимпийских видов спорта в Коломне.

В программу вошли дистанции 500, 1000, 1500, 3000, 5000 и 10000 метров, масс-старт на 16 кругов, командные забеги на 6 и 8 кругов и командный спринт на 3 круга.

Турнир стал отборочным этапом на XXXIII Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет с 15 по 25 января 2027 года в китайском Чанчуне.

Соревнования проводят с 2014 года в память о конструкторе Борисе Ивановиче Шавырине, который способствовал развитию конькобежного спорта в Коломне. Турнир поддержали союз конькобежцев России и федерация конькобежного спорта Московской области. Он прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.