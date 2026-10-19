Кто такой Иван Золо и что известно о его задержании на концерте в Донецке

Блогера и музыканта Ивана Золо (Ивана Золочевского) задержали 17 октября во время концерта в Донецке, в клубе «Террикон». По словам самого артиста, поводом стала футболка с запрещенной символикой. Подробности — в материале РИАМО.

Что известно о задержании Ивана Золо

Фото - © Telegram/ZOLO2004

По данным Baza, силовики вошли в клуб через 15–20 минут после начала выступления. Люди в масках выбежали на сцену, взяли Золо под руки и увезли.

Зрители сначала приняли происходящее за часть шоу, но затем им сообщили об отмене концерта. Силовики также проверяли документы и соблюдение возрастных ограничений. В администрации клуба рассказали РЕН ТВ, что проверке подвергли самого блогера, его команду и гостей мероприятия.

Запись задержания быстро разошлась по сети. Первой ее опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своем MAX-канале она написала, что треш-блогера Золо привлекли к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций).

Кто такой Иван Золо

Фото - © Telegram/ZOLO2004

Настоящее имя Ивана Золо — Иван Золочевский. Он родился 29 июля 2004 года. Известность пришла к нему в 2020 году, когда он начал записывать тиктоки: танцы, липсинки и челленджи. Широкую аудиторию ему принесли совместные стримы с блогером Некоглаем.

Трек Золо «Баобаб», ставший культовым, возглавил мировой топ сайта Genius. Концерты в небольших клубах собирают толпы, но не из-за музыки: новые «фанаты» покупают билеты, чтобы снять постироничные ролики с блогером — в рунете он стал своеобразным мемом.

Выступление в Донецке входило в гастрольный тур «Свой в городе». В программу тура включены песни «Альтушка», «Баобаб», «Лаванда» и «Марабу».

Причина задержания: версия блогера

Фото - © Telegram/ZOLO2004

Спустя несколько часов Золо вышел на связь и назвал причину задержания. По его словам, дело в футболке с «запрещенной символикой сатанизма», которую он купил четыре года назад и в которой снимал видео.

«Дорогие друзья, сегодня произошла неприятная ситуация на концерте в Донецке. Когда-то, в 2022, году я купил футболку в магазине хип-хоп шоп, снял с ней видео, а сейчас оказалось, что она была с запрещенной символикой сатанизма, я лично об этом не знал. Теперь же мне сказали, что было нарушение. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому я полностью признал свою вину за эту ситуацию, обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать», — написал Золо в своем телеграм-канале.

Реакция на задержание Ивана Золо в соцсетях

Фото - © Telegram/ZOLO2004

Реакция в сети пока в основном ироничная. Под публикацией «Лентача» в соцсети X, где сообщается о задержании на сцене, пользователи шутят, что артиста «угнали» оттуда и что это отличный «перформанс»

В комментариях под постом Золо в его телеграм-канале подписчики также иронизируют: «Покажи футболку!», «Ну офигеть, чувака с таким бэкграундом рекламы наркоты и казино прессанули за футболку из 2022», «Мне больше интересно, деньги вернут нам за 6 минут концерта и полторы песни? Понимаю, что не он в этом виноват, но все же».

Другие скандалы вокруг концертов Золо

Фото - © Telegram/ZOLO2004

История в Донецке — не первая вокруг выступлений блогера.

Так, в январе 2025 года концерт Золо в Сочи отменили из-за сообщения о минировании площадки, после чего полиция задержала 20 человек, обвинив их в групповом нарушении общественного порядка. Незадолго до этого выступление в Севастополе тоже отменили из-за информации о минировании.

В 2026 году проблемы продолжились. В феврале губернатор Севастополя запретил концерт Золо, назвав его пропагандистом «деградации». Глава города подчеркнул, что «время требует ответственности» за содержание, которое пропускается в массовое пространство.

Екатерина Мизулина также обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность блогера, в частности его частую рекламу наркошопов. «Как сообщают пользователи, реклама присутствовала на ресурсах блогера, в закрепленных подарках, а также в одном из новых треков. По словам подписчиков, такие действия блогер совершает систематически. А позже удаляет рекламу, оправдываясь действиями менеджеров или состоянием здоровья», — написала общественный деятель.

Что будет с турне Ивана Золо

Фото - © Telegram/ZOLO2004

На 2026 год у артиста был подтвержден тур по России с 26 концертами. Заявлений организаторов или властей об изменении графика пока нет, так что судьба части выступлений остается под вопросом.

Сам Золо говорит, что выступления в рамках тура пройдут по плану: «В данный момент со мной все в порядке, концерт в Мариуполе к сожалению переносится. Запланированные концерты… состоятся в обычном графике».