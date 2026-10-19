Дом на 119 квартир для программы реновации возведут в Покровском-Стрешневе

На северо-западе Москвы согласовали проект нового многоквартирного дома для программы реновации. Здание появится по адресу: улица Свободы, земельный участок ¼, сообщил председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Иван Щербаков.

Он отметил, что проект жилого дома на 119 квартир в районе Покровское-Стрешнево получил положительное заключение государственной экспертизы.

«Согласно документации, здание возведут на участке площадью 0,5 га на месте пятиэтажки 1963 года, включенной в программу реновации. Общая площадь жилья в новостройке превысит 8 тыс. кв. м», — подчеркнул Щербаков.

Дом будет односекционным. Его построят в районе с развитой инфраструктурой: рядом находятся станция метро «Тушинская» и одноименная платформа второго Центрального Московского диаметра, парк «Долина реки Химки» и набережная канала имени Москвы. Площадь застройки составит около 700 кв. м.

На первом этаже разместится входная группа жилой секции. Чтобы повысить энергоэффективность здания, ее отделят от вестибюля двумя тамбурами. Рядом с зоной почтовых ящиков предусмотрят помещение консьержа и просторную колясочную.

Кроме того, около 300 кв. м на первом этаже отведено под коммерческие и общественные помещения. В том числе там будет работать Центр информирования для участников программы реновации.

Квартиры передадут жильцам с чистовой отделкой: с современными долговечными материалами, остекленными лоджиями, установленными электроплитами и сантехникой. Часть квартир оборудуют с учетом потребностей маломобильных граждан.

На придомовой территории установят детскую и две спортивные площадки, благоустроят зону тихого отдыха, разобьют газоны с цветниками, высадят декоративные деревья и кустарники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти 120 семей переедут в новостройку для программы реновации на Кавказском бульваре.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил увеличить темпы реализации программы вдвое. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в свою очередь, сообщил, что с января по сентябрь 2026 года в мегаполисе построили 60 домов для программы реновации.

Москва считается одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».