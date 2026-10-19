Учителя, подозреваемого в пропаганде фембойства* и нацизма, задержали в Приморье

21-летнего школьного учителя задержали во Владивостоке по подозрению в домогательстве к несовершеннолетним, пропаганде фембойства* и нацизма. Ранее его также заподозрили в создании контента для взрослых, сообщает Mash .

Парень преподавал географию в школе, совмещая работу со студенчеством. Ученицы заявили, что педагог проявлял к ним странное внимание и открыто флиртовал. По их информации, учитель приставал даже к шестиклассницам.

Мужчина вел Telegram-канал, где оскорблял школьников и рассказывал о своем участии в съемках фильмов для взрослых. Кроме того, молодой человек публиковал свои фотографии в костюме горничной* и заявлял, что ищет «милфу».

Педагога уволили из школы, где он преподавал географию. За ним уже явились силовики и задержали его.

Бывшие одноклассники негативно отзываются о задержанном. По их словам, парень приставал ко всем и носил на уроки секс-игрушки. В девятом классе он начал встречаться с четвероклассницей.

Бывшие одноклассники утверждают, что на уроках молодой человек поддерживал Гитлера, демонстрировал запрещенные экстремистские, нацистские приветствия на школьных фотографиях.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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