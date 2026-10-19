«Пока еще не порнозвезда»: в Приморье учителя заподозрили в съемках для взрослых

Во Владивостоке преподавателя одной из школ заподозрили в создании контента для взрослых. Помимо этого, он ведет канал, где оскорбляет своих учеников, сообщает Telegram-канал Svodka25 .

В центре скандала оказался молодой учитель географии, совмещающий работу со студенчеством. Причиной для разбирательств стал личный Telegram-канал педагога (сейчас удален), скриншоты которого оказались в интернете.

В публикациях молодой человек не только открыто говорил о своем участии в съемках фильмов для взрослых, но и позволял себе оскорбительные высказывания. Он уничижительно отзывался об учениках и обсуждал свои симпатии к пяти- и шестиклассницам.

Также в публикациях канала всплыли внутренние проблемы школы: жалобы на задержки зарплат педагогов и претензии к качеству ремонта, который учителям приходилось исправлять самостоятельно.

Ранее учебное заведение неоднократно попадало в городские новостные сводки из-за затянувшегося капремонта, антисанитарии в туалетах и возгорания аккумулятора в раздевалке.

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