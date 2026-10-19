Московские суды эвакуируют из-за угрозы минирования
Московские суды эвакуируют в понедельник днем после анонимной угрозы минирования здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Сигналы об эвакуации получили Бутырский и Савеловский районные суды. Из-за ремонта они находятся в одном здании.
Внутри звучит сообщение о пожарной тревоге, посетителей просят спускаться по лестнице и поскорее выйти на улицу.
Приставы в Бутырском суде говорят, что информации о повторном запуске пока нет, «для этого нужно, чтобы все вышли».
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