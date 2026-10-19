Московские суды эвакуируют из-за угрозы минирования

сегодня в 13:08

Московские суды эвакуируют в понедельник днем после анонимной угрозы минирования здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Сигналы об эвакуации получили Бутырский и Савеловский районные суды. Из-за ремонта они находятся в одном здании.

Внутри звучит сообщение о пожарной тревоге, посетителей просят спускаться по лестнице и поскорее выйти на улицу.

Приставы в Бутырском суде говорят, что информации о повторном запуске пока нет, «для этого нужно, чтобы все вышли».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.