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Московские суды эвакуируют из-за угрозы минирования

Происшествия

Московские суды эвакуируют в понедельник днем после анонимной угрозы минирования здания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сигналы об эвакуации получили Бутырский и Савеловский районные суды. Из-за ремонта они находятся в одном здании.

Внутри звучит сообщение о пожарной тревоге, посетителей просят спускаться по лестнице и поскорее выйти на улицу.

Приставы в Бутырском суде говорят, что информации о повторном запуске пока нет, «для этого нужно, чтобы все вышли».

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