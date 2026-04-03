Второй за сутки американский самолет упал в районе Персидского залива
Второй за сутки самолет США потерпел крушение в районе Персидского залива. Пилот воздушного судна остался жив, сообщает ТАСС.
3 апреля штурмовик A-10 Warthog упал недалеко от Ормузского пролива примерно в тот же момент, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E. Пилота A-10 удалось спасти.
В случае с F-15E один член экипажа тоже выжил, а поиски второго летчика сейчас продолжаются.
Официальные лица не раскрывают подробности крушения A-10, включая точное место и обстоятельства инцидента.
