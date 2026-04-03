N12: один из американских летчиков сбитого в Иране истребителя спасен

Один из двух пилотов американского истребителя F-35, который был сбит в Иране, был спасен. Об этом заявил израильский канал N12 со ссылкой на западный источник, сообщает РИА Новости .

По данным Washington Post, рухнувший в Иране американский самолет, предварительно, является истребителем-бомбардировщиком F-15E. Такие воздушные суда рассчитаны на экипаж из двух человек.

Новостная служба телеканала N12 заявила, что «один член американского экипажа был спасен». Другой пилот, который катапультировался после происшествия, может быть в иранской плену, как пишет агентство Tasnim.

Тем временем в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ходе поисковой операции обнаружили и задержали американского летчика, который находился внутри сбитого истребителя.

