КСИР нашел и задержал пилота сбитого американского истребителя F-35

Иран сбил американский истребитель F-35, а затем нашел и задержал его пилота, сообщает ТАСС со ссылкой на NourNews.

Самолет ВВС США был выявлен в пятницу утром над центральными районами исламской республики. В Генштабе ВС Ирана отметили, что истребитель удалось сбить.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в ходе поисковой операции обнаружил американского летчика, который находился внутри сбитого истребителя. Его задержали.

Ранее КСИР специально опубликовал снимки кресла пилота для дезинформации американцев.

В марте в КСИР заявили о нанесении значительного ущерба другому американскому истребителю F-35. Тогда сообщалось, что Тегеран поразил цель с помощью новейшей системы противовоздушной обороны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.