КСИР заявил, что серьезно повредил американский истребитель

сегодня в 22:06

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении значительного ущерба американскому истребителю пятого поколения. По утверждению КСИР, инцидент с самолетом F-35 произошел рано утром 19 марта в центральном районе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

Предварительно известно, что в 02:50 по местному времени аэрокосмические силы КСИР поразили цель с помощью новейшей системы противовоздушной обороны. В результате чего боевая машина получила тяжелые повреждения.

«Истребитель F-35 американской армии был подбит в 02.50 сегодня утром новым передовым комплексом ПВО аэрокосмических сил КСИР и получил серьезные повреждения», — говорится в заявлении КСИР.

Дальнейшая судьба воздушного судна остается неясной, при этом оценивается высокая вероятность его падения. Иранские военные характеризуют данный эпизод как уникальный, отмечая, что это первый зафиксированный случай уничтожения столь современного самолета силами иранской ПВО.

Гостелерадиокомпания Ирана, в свою очередь, разместила в своем Telegram-канале видеозапись, на которой, по ее словам, запечатлен момент поражения истребителя.

