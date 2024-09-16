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ВСУ за сутки предприняли три попытки прорваться в Курскую область

Российские военные отразили 3 попытки ВСУ прорваться в Курскую область через населенные пункты Веселое, Краснооктябрьский и Медвежье, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ с помощью артиллерии и авиации отразили попытки прорыва украинской армии. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также танк и 3 боевых бронированных автомобиля.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что его бойцы за последний месяц взяли в плен 20 военных ВСУ.

Взятые в плен на территории Курской области десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ записали видео к властям Украины. Бойцы попросили забрать их как можно скорее.