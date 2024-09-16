Алаудинов: 20 украинских бойцов взяли в плен в Курской области за месяц

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что его бойцы за последний месяц взяли в плен 20 военных ВСУ, сообщает ТАСС .

По словам Алаудинова, спецназ «Ахмат» взял 12 пленных солдат ВСУ на суджанском направлении. Всего по двум направлениям за последний месяц попали в плен 20 военнослужащих украинской армии. Он подчеркнул, что обстановка в Курской области находится под контролем.

Ранее Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» ликвидировал в курском приграничье несколько беспилотников ВСУ «Баба-яга» вместе с операторами дронов. Также были уничтожены артиллерийская установка и миномет.

О бегстве иностранных наемников из Курской области ранее рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, наемники воевали в регионе в первую неделю вторжения. Они выполняли функции ДРГ, снайперов, специальных, заградительных отрядов зачисток.