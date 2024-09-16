Спецназ «Ахмат» уничтожил под Курском беспилотники ВСУ «Баба-яга»

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Спецназ «Ахмат» уничтожил в курском приграничье несколько беспилотников ВСУ «Баба-яга» вместе с операторами дронов, заявил командир «Ахмата» Апты Алаудинов в телеграм-канале .

«Несколько гексокопторов „Баба-яга“ [уничтожены]. Ну, и расчет „Бабы-яги“ тоже уничтожен нашими ребятами сегодня», — сказал российские военный.

Он добавил. что также были уничтожены артиллерийская установка и миномет.

Ранее командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о бегстве иностранных наемников из Курской области.