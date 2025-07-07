Названо примерное время самоубийства Старовойта

Старовойт покончил с собой 7 июля примерно в 11:00

Бывший министр транспорта России и губернатор Курской области Роман Старовойт покончил с собой 7 июля примерно в 11:00. На месте происшествия рядом с парком Малевича в Одинцовском городском округе Подмосковья работают силовики, сообщает Mash .

Сотрудники правоохранительных органов снимают отпечатки. Также проводятся следственные действия.

Судя по видео, на месте самоубийства находится автомобиль Следственного комитета РФ, МВД, а также правительственная машина с мигалкой.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин снял Старовойта с должности министра транспорта РФ. По версии Mash, возможная причина самоубийства чиновника — уголовное дело. Мужчину подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Против него дали показания двое чиновников о причастности к нарушениям при строительстве фортификаций в Курской области.

Старовойт был губернатором региона с 16 сентября 2019 по 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года он был министром транспортом РФ.