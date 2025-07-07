Предварительная причина самоубийства бывшего министра транспорта России и губернатора Курской области Романа Старовойта — вероятное уголовное дело. Чиновника подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Mash .

Формальным поводом послужило то, что Старовойт расписывался под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была корпорация развития Курской области. Ей дали возможность потратить 19 млрд бюджетных рублей и самостоятельно определять субподрядчиков.

Показания о том, что Старовойт был причастен к нарушениям при возведении фортификаций, дали экс-гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Они в данный момент в СИЗО.

Еще правоохранители проверяли вероятную причастность Старовойта к нарушениям в области закупок медикаментов для больниц региона, провальной транспортной реформе в городе.

При экс-губернаторе подписали концессию, работы по которой должны были быть закончены. Нужно было провести реконструкцию трамвайных путей, передать новые вагоны. Однако этого не случилось.

Провели обновление только частично. Договор был поставлен на паузу, а средства из бюджета потратили.

Президент России Владимир Путин 7 июля освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Указ начал действовать сразу.

Старовойт был губернатором Курской области с 16 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года занимал должность министра транспорта России.

Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцове.