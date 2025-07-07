Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Указ был подписан 7 июля и сразу же вступил в силу.

Официальные причины отставки не озвучивались, однако она может быть связана с коллапсом в российских аэропортах, произошедшим 5 и 6 июля. Тогда были задержаны и отменены сотни рейсов. По предварительным подсчетам, из-за случившегося авиакомпании понесли ущерб в размере 20 млрд рублей.

Старовойт был назначен на пост главы Минтранса РФ 14 мая 2024 года. Он вошел в новый состав правительства страны. До этого являлся губернатором Курской области (с 2018 года), а также руководил Росавтодором (с 2012 года).