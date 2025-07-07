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РЕН ТВ: экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцове

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцове. Об этом рассказал источник РЕН ТВ .

Президент России Владимир Путин 7 июля освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Указ был подписан и сразу вступил в силу.

5 и 6 июля в аэропортах России случился транспортный коллапс. Из-за атаки украинских БПЛА вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов. Были задержаны и отменены сотни рейсов. Из-за произошедшего авиакомпании понесли ущерб в размере 20 млрд рублей.

Старовойт был министром транспорта с 14 мая 2024 года. С 16 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года занимал должность губернатора Курской области.