СК возбудил дело о взяточничестве на экс-замглавы Росгвардии Стригунова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова, которого подозревают во взяточничестве. Это выяснилось благодаря совместной работе следователей, военной контрразведки ФСБ и службы безопасности самой Росгвардии, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2014 году компания «СУ Ремстройторг» подписала дорогостоящий контракт с МВД России на постройку образовательного центра в Кемерове. Стригунов отвечал за наблюдение за выполнением этого контракта.

Еще в 2014 году Стригунов знал, что есть проблемы с выделенным участком для учебного центра — земли не хватало, а еще тот находился слишком близко к аэропорту. Несмотря на это, он приказал своим подчиненным начать строительство. В итоге центр так и не был достроен и не начал работать, а государство потеряло больше 2 млрд рублей.

Следователи считают, что за помощь при реализации крупных госконтрактов на строительство Стригунов получил более 66 млн рублей взяток от бизнеса. В настоящее время его арестовали в Москве и возбудили уголовное дело по факту случившегося.