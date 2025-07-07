сегодня в 18:10

Помощница Старовойта не сдержала эмоций при опознании тела политика

Личная помощница бывшего министра транспорта России Романа Старовойта Полина опознала его тело в подмосковном Одинцово, где политика нашли мертвым. Девушка не смогла сдержать эмоций от увиденного и расплакалась, сообщает Life.ru .

Полина находилась в шокированном состоянии. После опознания тела ассистентку Старовойта отвели к автомобилю Aurus, стоявшему недалеко от места гибели политика.

Следственный комитет РФ сообщал, что основная версия гибели Романа Старовойта — самоубийство. Его труп обнаружили в машине в подмосковном горокруге Одинцово, заявляли в ведомстве. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели политика.

Сегодня, 7 июля, Роман Старовойт был официально уволен с поста руководителя министерства транспорта РФ. Ранее он работал губернатором Курской области.

По информации СМИ, у Старовойта обнаружили огнестрельное ранение головы. RT со ссылкой на источник сообщал, что 7 июля чиновника хотели задержать и доставить на допрос в рамках расследования уголовного дела о «многомиллионных хищениях».