Самоубийство перед задержанием: появились новые подробности гибели Старовойта

Бывший министр транспорта России и экс-глава Курской области Роман Старовойт мог быть задержан уже сегодня, 7 июля, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах. Согласно основной версии, политик совершил самоубийство, его труп нашли в подмосковном Одинцово.

По словам собеседника издания, Старовойта планировали доставить на допрос. После этого бывшему главе Минтранса хотели предъявить обвинения в «многомиллионных хищениях», утверждает издание.

Источник RT также заявлял, что на Старовойта дали показания его бывшие подчиненные, которые стали фигурантами уголовного дела о хищении денег.

По версии Baza, Старовойт мог совершить самоубийство в ночь с 5 на 6 июля. Его труп нашли в машине в подмосковном горокруге Одинцово, сообщали в Следственном комитете. Как писали журналисты, бывшего министра обнаружили с простреленной головой.

Сегодня, 7 июля, Романа Старовойта также отправили в отставку с поста министра транспорта. После этого появились новости о самоубийстве чиновника.