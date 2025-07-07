Нашли в машине: СК подтвердил смерть Старовойта и назвал детали трагедии

СК: тело совершившего суицид Старовойта нашли в его авто в Подмосковье

Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта было найдено в его личном автомобиле в Подмосковье в понедельник днем, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, они работают на месте обнаружения трупа. В качестве основной версии рассматривается самоубийство.

Как пишет Mash, автомобиль Tesla, где свел счеты с жизнью Старовойт, находился в парке им. Малевича у деревни Раздоры Одинцовского округа. Тело экс-главы Минтранса нашли около 15:00.

На месте гибели бывшего министра также обнаружили наградной пистолет.

В понедельник Роман Старовойт был снят с занимаемой должности указом президента РФ. Позднее выяснилось, что экс-министр свел счеты с жизнью. Предварительно, он опасался уголовного преследования по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, где ранее был губернатором.