Роман Старовойт мог совершить самоубийство ночью с 5 на 6 июля

Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт мог совершить самоубийство в ночь с 5 на 6 июля. Перед этим он ездил на соревнования к дочке и обнял ее, сообщает Baza .

На мероприятии Старовойт был меньше часа. Затем он поехал к себе домой, захватил наградной пистолет и отправился к парку Малевича в Одинцовском округе Подмосковья.

Там бывший чиновник совершил суицид. Труп обнаружили в его автомобиле Tesla.

По данным Mash, Старовойт мог совершить суицид из-за вероятного уголовного дела. Мужчину подозревали в мошенничестве в особо крупном размере в Курской области. На него дали показания о причастности к нарушениям при возведении фортификаций в регионе.

Старовойт был губернатором Курской области с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года занимал должность министра транспорта РФ.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин уволил Романа Старовойта.