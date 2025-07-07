Жительнице Свердловской области осудили условно за издевательства над приемными детьми

Белоярский районный суд Свердловской области приговорил 41-летнюю женщину к четырем годам условно за систематические издевательства над пятью приемными детьми с 2018 по 2022 год, сообщает Инфо24 .

Следственный комитет по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы региона, обвиняемой в истязании пятерых приемных детей. По данным следствия, женщина, являясь опекуном детей 2008, 2011 и 2012 годов рождения, с декабря 2018 по ноябрь 2022 года регулярно применяла к ним жестокие методы воспитания.

Особый эпизод произошел 21 марта 2022 года, когда обвиняемая выгнала детей раздетыми на улицу убирать снег и запретила возвращаться в дом. Дети были вынуждены обратиться за помощью к соседям, после чего информация о происходящем поступила в правоохранительные органы.

В ходе расследования следователи провели осмотры мест происшествий, допросили потерпевших и более 20 свидетелей, а также назначили судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Суд признал женщину виновной по статье 117 УК РФ (истязание) и назначил ей четыре года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, с осужденной взыскано 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей. Опекунство женщины было прекращено на ранних этапах расследования.