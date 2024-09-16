«Сафари обломалось»: иностранные наемники сбежали из Курской области

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Российский разведчик рассказал о бегстве наемников из курского приграничья

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал « Известиям » о бегстве иностранных наемников из Курской области.

«Здесь были серьезные ЧВК и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили. Думали, что залетят на расслабоне, но сафари обломалось», сообщил российский военный.

По его словам, наемники воевали в Курской области в первую неделю вторжения. Они выполняли функции ДРГ, снайперов, специальных, заградительных отрядов зачисток, отметил Аид.

Ранее российские военные освободили 10 населенных пунктов в курском приграничье.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, захватив ряд населенных пунктов.