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Минобороны: за неделю ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в Курской области

Бойцы подразделений группировки войск «Север» продолжают выбивать ВСУ с территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов в курском приграничье. Контроль восстановлен над Снагостью, Внезапным, Апанасовкой, Гордеевкой, Краснооктябрьским, Обуховкой, Десятым Октябрем, Бяховым, Викторовкой и Вишневкой.

ВКС РФ, расчеты БПЛА и артиллеристы атаковали солдат и технику танковой, 6 механизированных, 3 десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также удары нанесены по 9 бригадам теробороны и бригадам нацгвардии Украины. Успешно пресечены попытки противника нанести удар и ввести резервы на территорию России.

На липцовском и волчанском направлениях атакованы мотопехотная бригада, 3 бригады теробороны, бригада нацгвардии и морской пехоты противника. Суммарно за 7 дней солдаты группировки «Север» уничтожили 3,5 тыс. боевиков ВСУ, 87 машин, 106 бронеавтомобилей, 25 танков, две РСЗО и 26 артиллерийских установок. Также выведены из строя 6 систем РЭБ.

Ранее Следком открыл уголовное дело против украинского командира Дмитрия Красильникова. Под его командованием управление войск противника «Северск» 6 августа 2024 года вторглось на территорию РФ.