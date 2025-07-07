Стоматолог предупредила об опасности самодельных зубных пломб

Стоматолог Анна Яценко предупредила, что россияне стали чаще использовать наборы для самостоятельного пломбирования зубов, что может привести к тяжелым осложнениям, включая сепсис, сообщает Инфо24 .

В последнее время в России выросла популярность наборов для самостоятельного пломбирования зубов. По данным маркетплейсов, с начала 2025 года количество объявлений о продаже таких наборов увеличилось более чем втрое, а их стоимость выросла с 150–200 до почти 900 рублей. Эксперты связывают это с ростом цен на стоматологические услуги.

Стоматолог-терапевт Анна Яценко объяснила, что использование подобных наборов может быть опасно для здоровья. По ее словам, пациенты не могут самостоятельно определить характер повреждения зуба и рискуют усугубить ситуацию.

«Люди просто не понимают, что они делают. Когда есть полость, там есть патогенная микрофлора. Человек просто «запечатывает» ее, и она начинает уходить внутрь организма, условно – в кость, что может привести к отеку, к флюсам, флегмонам, абсцессам и, самое страшное, к сепсисам», — пояснила Яценко.

Врач также отметила, что в домашних условиях невозможно правильно обработать пломбу, из-за чего возникает дополнительное давление на челюсть и болезненные ощущения. Яценко рекомендовала обращаться за лечением к специалистам, чтобы избежать серьезных осложнений.