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ВСУ усилили репрессии против жителей Курской области из-за неудач на фронте

Украинские военнослужащие усилили репрессии в отношении жителей приграничных районов Курской области в связи с неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщает ТАСС .

«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — заявили в силовых структурах.

Ранее волонтер по имени Мария рассказала, что украинские боевики расстреливали мирных жителей в Курской области. При этом, по ее словам, бойцы ВСУ убивали как взрослых, так и детей.

Как заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в Курской области.