ВСУ усилили репрессии против жителей Курской области из-за неудач на фронте
Фото - © лужащий, ВСУ © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские военнослужащие усилили репрессии в отношении жителей приграничных районов Курской области в связи с неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщает ТАСС.
«ВСУ обозлились на местное население из-за ситуации на фронте. Усилились репрессии», — заявили в силовых структурах.
Ранее волонтер по имени Мария рассказала, что украинские боевики расстреливали мирных жителей в Курской области. При этом, по ее словам, бойцы ВСУ убивали как взрослых, так и детей.
Как заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, российские военные освободили от ВСУ 19 населенных пунктов в Курской области.