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В Курской области российские военные освободили 19 населенных пунктов от ВСУ, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника <…> 19 населенных пунктов», — заявил он.

По его словам, особенно отличились морпехи 155-й бригады.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось освободить от присутствия ВСУ 15 населенных пунктов в Курской области.